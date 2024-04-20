ضبط مواد مخدرة بقيمة 2 مليون جنيه بحوزة عنصرين إجراميين في أسيوط

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط عنصرين إجراميين، تخصصا في الاتجار والترويج للمواد المخدرة في أسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن أسيوط قيام العنصرين «لأحدهما معلومات جنائية» بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما مُتخذين من دائرة مركز شرطة منفلوط مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما بدائرة المركز، وبحوزتهما «3 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 2,5 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" - فرد خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار - سلاح أبيض».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والأسلحة النارية والبيضاء لحماية نشاطهما الإجرامي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ«2 مليون جنيه تقريبا».

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة المختصة التحقيق.