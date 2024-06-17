ضبط كمية مواد مخدرة بحوزة 4 عناصر إجرامية في الشرقية والإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديريتي أمن الشرقية والإسماعيلية، عن قيام 4 عناصر إجرامية بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها.

وعقب تقنين الإجراءات جرى استهدافهم وضبطهم على النحو التالي:

مديرية أمن الشرقية

ضبط 3 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية بدائرة مركز شرطة أبوكبير، وبحوزتهم 20 ألف قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية لمخدر الشابو.

مديرية أمن الإسماعيلية

ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، بدائرة مركز شرطة أبوصوير وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 6 كيلو جرام – وكمية لمخدر الحشيش – وطبنجة وعدد من الطلقات).

قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بقرابة 4,1 مليون جنيه.