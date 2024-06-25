قروض لموظفي القطاع الخاص دون تحويل الراتب.. اعرف التفاصيل

تقدم البنوك أنواعا مختلفة من القروض الشخصية لموظفي القطاع الخاص، ومنها قروض دون ضمان تحويل مرتب، حيث يقدّم بنك التعمير والإسكان قروضا شخصية للعاملين في القطاع الخاص دون ضمان تحويل مرتب.

وترصد السطور التالية تفاصيل قروض موظفي القطاع الخاص دون تحويل مرتب في البنوك، حسب ما هو معلن عبر المواقع الرسمية للبنوك.

قرض موظفي القطاع الخاص بدون تحويل مرتب في بنك التعمير والإسكان

تصل نسبة الفائدة على القرض إلى نحو 25% متناقصة تعادل نحو 10.57 فائدة ثابتة، كما يقدم البنك القرض دون تحويل راتب، بينما تصل فترة السداد إلى نحو 5 سنوات، وتبدأ قيمة القرض من 15 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، ويشترط البنك ألا يقل راتب الموظف عن 1500 جنيه.

قرض موظفي القطاع الخاص دون تحويل مرتب في بنك القاهرة

تصل نسبة الفائدة على القرض من بنك القاهرة إلى نحو 22% متناقصة، تتعادل 12.22 إلى نحو 12.5% فائدة ثابتة، ويقدم بنك القاهرة القرض لموظفي القطاع الخاص دون ضمان تحويل مرتب، بينما تصل مدة سداد القرض إلى نحو 6 سنوات، وتتراوح قيمة القرض بين 1000 إلى نحو مليون و500 ألف جنيه.