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«زيرو مقدم».. كيف تحصل على قرض سيارة من بنك القاهرة؟

كتب:

منة العشماوي
02:44 م | الأربعاء 19 يونيو 2024
قرض السيارة الصيني

قرض السيارة الصيني

أتاح بنك القاهرة الحكومي برامج متعددة للتمويل، بينها قرض السيارات الصيني، بمقدم يبدأ من 0% إلى 70% حسب البرنامج الممنوح، وبقيمة تمويل تصل إلى مليوني جنيه.

بحسب جدول برامج التمويل لشهر يونيو في بنك القاهرة، يوفر البنك الحصول على قرض سيارة صيني جديدة بفائدة تبدأ من 15.5 إلى 22% سنويًا متناقصة، بضمان تحويل المرتب.

تفاصيل قرض السيارة من بنك القاهرة

تبدأ قيمة قرض السيارة الصيني من 15 ألف جنيه وحتى مليوني جنيه حسب شريحة أو فئة العميل في البنك.

ويوفر بنك القاهرة فترة سداد على قرض السيارة أي القسط من سنة إلى 5 سنوات، ومن شروط الحصول على القرض أن يتراوح السن بين 21 و65 عامًا في نهاية مدة القرض.

 

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بقلم منة العشماوي