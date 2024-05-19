مبلغ يصل لـ2 مليون جنيه.. تفاصيل قرض موظفي القطاع الخاص من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة الحكومي، برامج تمويل متنوعة، من بينها القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص، بقيمة تمويل تصل إلى 2 مليون جنيه وهو الحد الأقصى لمبلغ القرض.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك القاهرة لشهر مايو 2024، يكون الحد الأدنى لعمر العميل 21 عامًا، والحد الأقصى للعمر عند نهاية مدة القرض 60 عامًا، والبرامج متضمنة تحويل الراتب أو تحويل القسط أو كشف رواتب.

تفاصيل القرض الشخصي لموظفي القطاع الخاص

وبالنسبة للحد الأدنى لمبلغ القرض هو 5 آلاف جنيه، ومدة القرض تصل إلى 7 سنوات، وعن أسعار الفائدة تبدأ من 27% متناقصة، وفقًا للموقع الرسمي لبنك القاهرة.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض بنك القاهرة

ويتيح بنك القاهرة على القرض الشخصي للقطاع الخاص، التأمين على الحياة، وعن المستندات المطلوبة للحصول على التمويل يحتاج البنك من العميل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، وفاتورة المرافق لآخر 3 أشهر، بالإضافة إلى خطاب الموارد البشرية، وبيان الحالة الوظيفية، وإقرار بتعهد صاحب العميل بتحويل راتب المقترض.