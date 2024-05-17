بشرى لطلاب الجامعات.. بنك القاهرة يطلق برنامجا للتدريب الصيفي 2024

أعلن بنك القاهرة عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف لينكد إن، إطلاق جولة جديدة من برنامج التدريب الصيفي لعام 2024، لطلاب الصف الثاني والثالث الجامعي، للمهتمين بالمجال المصرفي ويتطلعون إلى اكتساب خبرة في هذا المجال من خلال تلقي تدريب متكامل في فروع البنك المختلفة.

وأوضح بنك القاهرة التفاصيل الكاملة الخاصة بالتدريب الصيفي لعام 2024، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير المسؤوليات المطلوبة من الطلبة خلال فترة التدريب والشروط المطلوبة وكيفية التقديم للحصول على فرصة للتدريب، كالتالي:

مسؤوليات الطلاب خلال فترة التدريب الصيفي 2024

- يكون نظام التدريب الصيفي بدوام كامل ليتعلم المتدرب الخدمات المصرفية لمدة شهر واحد.

- يعتمد الموقع الذي يتم توظيف المتدرب به على مجال دراسته وقدرات القسم.

- يمنح البرنامج للمتدرب فرصة المساعدة في العمليات المصرفية الحالية، وتحسين المنتجات والخدمات الحالية، مع المساهمة بأفكاره الجديدة.

- يتيح التدريب فرصة للمتدربين في الحصول على رؤى قيمة من المتخصصين ذوي الخبرة.

الشروط المطلوبة للتقديم

- أن يكون المتقدم للتدريب في بنك القاهرة طالب جامعي في السنة الثانية أو الثالثة.

- أن يكون الحد الأدنى للتقدير التراكمي جيد.

- أن تكون الجامعة المسجل بها الطالب معتمدة من وزارة التعليم العالي المصرية (حكومي أو خاص).

- أن يكون التخصص للطالب المحاسبة، إدارة الأعمال، التمويل والاستثمار، الخدمات المصرفية والمالية، التسويق، التجارة الإلكترونية، الاقتصاد والعلوم السياسية، علوم الكمبيوتر ونظم المعلومات الإدارية.

خطوات التقديم للتدريب الصيفي 2024 في بنك القاهرة

- يقوم الطالب بتقديم خطاب الالتحاق بالجامعة موضح به تخصص الطالب ودرجته الدراسية وسنة الدراسة للبنك.

- يتم إرفاق السيرة الذاتية على أن تكون محدثة وتضمن عنوان البريد الإلكتروني بالإضافة إلى رقم الهاتف.

- يتم توضيح ما إذا كان الطالب يتقدم لدورة يوليو أو أغسطس.

ويكون آخر موعد للتقديم في التدريب الصيفي 2024 في بنك القاهرة الأحد الموافق 4 يونيو.