رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حل امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024.. اعرف تفاصيل الإجابات

كتب:

أمنية شريف
12:33 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
حل امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024

حل امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024

عقب نهاية امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة «اللغة الإيطالية»، ثاني المواد المُضافة للمجموع، يبحث الطلاب عن حل الامتحان لمعرفة درجاتهم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بحسب تصريحات السينيور منى حسن، مدرس اللغة الإيطالية لـ«الوطن».

حل امتحان اللغة الإيطالية

البداية من سؤال القطعة في امتحان اللغة الإيطالية في الثانوية العامة 2024:

إجابات امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة

سؤال الإيميل في اللغة الإيطالية:

أسئلة الاختيار بمادة اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024

اقرأ المزيد:

تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات.. اعرف محافظتك

انتظام امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بالمنوفية.. لا شكاوى في اللجان

«التعليم»: لا صحة للمنشورات المتداولة بشأن تسريب امتحان اللغة الثانية

توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية
بقلم أمنية شريف