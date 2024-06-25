حل امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024.. اعرف تفاصيل الإجابات

عقب نهاية امتحان اللغة الثانية للثانوية العامة «اللغة الإيطالية»، ثاني المواد المُضافة للمجموع، يبحث الطلاب عن حل الامتحان لمعرفة درجاتهم، وهو ما نستعرضه في السطور التالية بحسب تصريحات السينيور منى حسن، مدرس اللغة الإيطالية لـ«الوطن».

حل امتحان اللغة الإيطالية

البداية من سؤال القطعة في امتحان اللغة الإيطالية في الثانوية العامة 2024:

إجابات امتحان اللغة الإيطالية للثانوية العامة

سؤال الإيميل في اللغة الإيطالية:

أسئلة الاختيار بمادة اللغة الإيطالية للثانوية العامة 2024