توافد طلاب الثانوية العامة على اللجان لأداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية

بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي التوافد على لجان امتحانات الثانوية العامة 2024، في ثاني أيام امتحانات المواد الأساسية للمواد المضافة للمجموع، حيث يؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية امتحان اللغة الأجنبية الثانية «إنجليزي وفرنساوي وألماني وإيطالي» الامتحان داخل لجان مؤمنة ومراقبة بالكاميرات.

ويمر طلاب الصف الثالث الثانوي بإجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان الامتحانات، للكشف عن أي أجهزة إلكترونية سواء هاتف محمول أو ساعة إلكترونية، وذلك وفقا لتعليمات وزير التربية والتعليم، بتنفيذ إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية، والالتزام بفتح اللجان من الساعة 8 وربع صباحا لمنح الطلاب الوقت الكافي لإنهاء إجراءات التفتيش.

ويتم تسليم طلاب الثانوية العامة ورق الإجابة الساعة التاسعة إلا عشرة لكتابة البيانات وتظليل أرقام الجلوس، على أن يتم تسليم ورق الأسئلة في التاسعة صباحا لبدء الامتحان.