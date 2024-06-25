انتظام امتحانات اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة بالمنوفية.. لا شكاوى في اللجان

قال محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، إن امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة تسير بشكل منتظم في مادة اللغة الأجنبية الثانية، التي بدأت الساعة الـ9 صباحاوتستمر لمدة ساعتين.

لا شكاوى في اللجان الامتحانية

وأكد «الفولي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن غرفة العمليات الرئيسية في شبين الكوم والغرف الفرعية بالمراكز لم ترصد أي شكاوى أو مشكلات داخل اللجان منذ بداية الامتحان، مشيرا إلى ضرورة كتابة البيانات واضحة وكاملة علي ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية، مع الالتزام بالتعليمات الخاصة بضوابط الامتحانات التي أعلنتها الوزارة.

تعليمات وزارة التربية والتعليم

وشدد «الفولي» على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، كما أوصى بتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات، واتخاذ جميع الإجراءات الأمنية للحفاظ على أمن وسلامة الطلاب.

ومن الجدير بالذكر أن طلاب الثانوية العامة يؤدون اليوم امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية وعددهم 36 ألفا و721 طالبا وطالبة.