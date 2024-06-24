تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات.. اعرف محافظتك

‎تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات أكثر ما يشغل تفكير طلاب الشهادة الإعدادية، بعد أن اعتمدت مديريات التربية والتعليم النتيجة، وتختلف رغبات التلاميذ حسب درجاتهم، وهو ما وضحه «تنسيق المحافظات» للمدارس الثانوية سواء العامة أو الدبلوم، وحتى الراغبين في إتمام دراستهم من المنزل.

وأعلنت مختلف مديريات التربية والتعليم عن تنسيق الثانوية العامة 2024 جميع المحافظات، والذي يختلف من محافظة لأخرى، على حسب نسبة النجاح وعدد الطلاب الحاصلين على أعلى الدرجات.

تنسيق الثانوية العامة 2024 في جميع المحافظات

ويستعرض التقرير تنسيق الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات، والذي جاء كالآتي:

- محافظة شمال سيناء: اعتمدت محافظة شمال سيناء تنسيق الثانوية العامة 2024 بها والذي جاء من هنا

- محافظة البحيرة: اعتمدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة تنسيق الثانوية العامة 2024 بالبحيرة والذي جاء بحد أدنى 245 درجة لكل مدارس الثانوي العام كمرحلة أولى.

- محافظة الدقهلية: ينتظر الطلاب إعلان محافظة الدقهلية تنسيق الثانوية العامة 2024 بها بعد اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية وفيما يتعلق بالمؤشرات فيمكن معرفة التفاصيل من هنا

- محافظة كفر الشيخ: حددت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ درجات القبول بتنسيق الثانوية العامة 2024 محافظة كفر الشيخ انتظام بـ254 درجة، والثانوي العام خاص 140 درجة، والثانوي العام منازل 140 درجة، ويمكن معرفة كافة التفاصيل المتعلقة بالتنسيق من هنا

- محافظة البحر الأحمر: اعتمدت محافظة البحر الأحمر نتيجة الشهادة الإعدادية بها فيما يترقب الطلاب وأولياء الأمور الإعلان عن تنسيق الثانوية العامة بها، إذ ظهرت حتى الوقت الحالي مؤشرات خاصة بالتنسيق يمكن معرفتها من هنا

- محافظة الإسكندرية: اعتمدت محافظة الإسكندرية تنسيق الثانوية العامة 2024 بها وحددت الحد الأدنى للقبول بها من هنا

- محافظة الشرقية: اعتمدت محافظة الشرقية نتيجة تنسيق الثانوية العامة بها والذي جاء من هنا

- محافظة قنا: جرى تحديد مؤشرات تنسيق الثانوية العامة بها وموعد الإعلان عنه والذي جاء من هنا

- محافظة الجيزة: اعتمدت المحافظة تنسيق الثانوية العامة بمختلف المدارس بها وحددت الحد الأدنى للقبول بها والذي جاء من هنا

- محافظة المنوفية: جرى اعتماد نتيجة التنسيق الخاصة بمدارس الثانوية العامة بمختلف المراكز بمحافظة المنوفية وتحديد الحد الأدنى للقبول في المرحلة الأولى والذي جاء من هنا

- محافظة الفيوم: ينتظر طلاب محافظة الفيوم اعتماد نتيجة التنسيق الخاص بالثانوية العامة بها من أجل الحصول على الحد الادني للقبول، ويمكن معرفة المؤشرات الخاصة بالتنسيق من هنا

- محافظة الغربية: جرى اعتماد تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة القليوبية: حددت المديرية الحد الادني للقبول بمدارس وتنسيق الثانوية العامة في مختلف المراكز بالمحافظة من هنا- محافظتي الأقصر وأسوان:

وعتمدت محافظة الأقصر تنسيق الثانوية العامة بها لطلاب الشهادة الإعدادية من هنا، فيما ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة أسوان موعد إعلان نتيجة تنسيق الثانوية العامة بها وجرى وضع مؤشرات النتيجة من هنا

- محافظة السويس: اعتمدت محافظة السويس نتيجة تنسيق الثانوية العامة بها من هنا

- محافظة أسيوط: ينتظر طلاب الشهادة الإعدادية نتيجة تنسيق الثانوية العامة بأسيوط، وجاءت توقعات التنسيق من هنا