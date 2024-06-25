مدير مستشفيات جامعة عين شمس: نجري 70 ألف جلسة غسيل كلوي سنويا

أكد الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفيات جامعة عين شمس، أن مستشفيات الدمرداش تجري نحو 70 ألف جلسة غسيل كلوي سنويا للمواطنين، لافتا إلى أنها من المستشفيات المزودة بأكبر وحدة زراعة نخاع في مصر.

افتتاح وحدة السكتة الدماغية

وأضاف خلال افتتاح وحدة السكتة الدماغية بمسشتفيات جامعة عين شمس، بحضور عدد من الوزراء والأساتذة، أن الجلطات الدماغية هي إحدى الأسباب الرئيسية لحدوث الإعاقة في مصر، لافتا إلى أن الوحدة تعد الأولى من نوعها في مصر و الشرق الأوسط.

وأشار إلى أن مستشفيات الدمرداش شهدت خلال السنوات القليلة الماضية طفرة كبيرة بمختلف عياداتها؛ وفقا للضوابط و القواعد المعمول بها في إنشاء الوحدات العلاجية المختلفة، أبرزها المدينة الطبية المتكاملة التي يجري العمل عليها للانتهاء منها في اسرع وقت.

ولفت إلى أن المدينة الطبية سيتمّ افتتاحها مع نهاية 2025 سيتم افتتاحها، إذ تضم 3 محاور، الأول رفع البنية التحتية والموقع العام ورفع كفاءة المستشفيات من ناحية الحريق والمخلفات، والثاني إحلال وتجديد المباني القديمة خاصة لوجود مباني من عام 1928 بالمستشفيات ورفع كفاءتها وتطويرها، والثالث المباني الجديدة مستشفى الطوارئ والجراحات وبنك الدم وبتكلفة ضخمة جداً ونعمل تباعا وهناك تأخير في الخطط السنوية ولكن بالدعم من وزير التعليم العالي وجامعة عين شمس نستكمل المشروع.

وتابع: نعمل على تنمية الموارد الذاتية للمستشفيات منها التقليدية مثل حصيلة قرارات على نفقة الدولة والتأمين الصحي، فضلا عن تنمية العلاج الاقتصادي والتوسع فيه بتقديم الخدمات الطبية بأجر للمريض القادر مع الالتزام بقرارات رئيس مجلس الوزراء بتقديم العلاج مجاناً بمستشفيات الطوارئ، بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني والمؤسسات وتبرعات البنوك.