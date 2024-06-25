رئيس جامعة عين شمس: تكلفة تطوير وحدة السكتة الدماغية 140 مليون جنيه

قال الدكتور محمد ضياء الدين رئيس جامعة عين شمس إن الجامعة تعمل على تطوير مستشفياتها بشكل مستمر ضمن خطة إنشاء المدينة الطبية، موضحًا أن تطوير وحدة السكتة الدماغية تضمن تحديث الأجهزة الطبية، بحيث يجري توفير الخدمة الطبية لأكبر عدد من المرضى.

تكلفة الوحدة 140 مليون جنيه

وأضاف «ضياء»، في تصريحات على هامش افتتاح تطوير وحدة السكتة الدماغية بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة سامية عبده مستشار رئيس هيئة الشراء الموحد، أن الجامعة تعمل على تطوير كل القطاعات والمستشفيات بالجامعة، وخاصة مستشفى الطوارئ، والتى تعمل على مدار 24 ساعة، لافتا إلى أن تكلفة الوحدة 140 مليون جنيه بالتعاون مع البنك الأهلي المصري و مؤسسة صحتنا.

وتفتتح جامعة عين شمس، الوحدة الجديدة الأولى من نوعها فى الشرق الأوسط لعلاج جلطات ونزيف المخ والسكتة الدماغية والمجهزة بأحدث التقنيات الطبية والخبرات الطبية المتقدمة، لتوفير خدمة طبية تليق بالمريض المصرى وتصبح قبلة لتدريب الأطباء ومنارة للعلم.

وقال الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس، ان الوحدة تضم أحدث جهاز للقسطرة فى العالم، كواحد من 10 نسخ فقط على مستوى العالم ولا يوجد له مثيل فى منطقه الشرق الأوسط بأكملها، ويتميز الجهاز بتقنيات غير مسبوقة مصحوبة باستخدام الذكاء الاصطناعى لتحليل بيانات المرضى، وأحدث الأشعات والتحاليل الطبية وكذلك أحدث أجهزة إعادة التأهيل لمرضى السكتة الدماغية، بالإضافة إلى فريق عمل الوحدة المكون من نخبة من أفضل وأكبر أساتذة المخ والأعصاب المتخصصين فى المجال من ذوى الخبرة المميزة فى علاج السكتة الدماغية.