«السياحة»: بدء رحلات العمرة للمصريين في شهر سبتمبر المقبل

قالت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بوزارة السياحة والآثار رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة بالوزارة إنَّ موسم العمرة بمصر سيبدأ مبكرا هذا العام أسوة بالعام الماضي.

ولفتت إلى أنَّه بمجرد انتهاء تشكيل مجلس إدارة غرفة شركات السياحة سيتمّ عقد اجتماعات لوضع الضوابط المنظمة لرحلات العمرة خلال العام الجديد قبل عرضها على وزير السياحة والآثار لدراستها وإقرارها، لافتة إلى أنَّ رحلات العمرة للمصريين العام الماضي بدأت خلال شهر سبتمبر 2023.

فتح باب العمرة

وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة لـ«الوطن» أنَّه بالرغم من إعلان المملكة العربية السعودية فتح باب العمرة بداية من يوم 20 يونيو الجاري، إلا أنَّه لا يمكن لأي شركة سياحة مصرية تنظيم أي رحلات عمرة إلا بعد إصدار وزارة السياحة والآثار الضوابط المنظمة للعمرة وانتهاء شركات السياحة من الإجراءات الخاصة بعقود وكالة العمرة.

يُشار إلى أنَّ عدد المعتمرين المصريين خلال موسم العمرة لعام 1445 هجريًا بلغ أكثر من 600 ألف معتمر.