بعد غيابه 5 سنوات.. تفاصيل شخصية محمد سعد في فيلمه الجديد دكتور عدوه

بدأ الفنان محمد سعد التحضيرات الأولى لفيلمه الجديد دكتورة عدوه، والذي من المقرر بدء تصويره خلال الفترة المقبلة، ليكون العمل الذي يعود به بعد غياب 5 سنوات.

تفاصيل شخصية محمد سعد في دكتور عدوه

وذكرت مصادر لـ«الوطن»، أنَّ الفنان محمد سعد يظهرخلال الفيلم بشخصية دكتور عدوه، إذ قرر الابتعاد عن نمط الشخصية الواحدة مثل اللمبي والحناوي وغيره ويجسد في هذا الفيلم شخصية دكتور عدوه وهو طبيب أسنان .

آخر أعمال الفنان محمد سعد

يُشار إلى أنَّ آخر عمل سينمائي شارك فيه محمد سعد هو فيلم «الكنز 2»، التي كانت تدور أحداثه حو حكايات حتشسبوت في العصر الفرعوني، وعلي الزيبق خلال العصر العثماني، وبشر الكتاتني رئيس القلم السياسي الذي يواجه تحديات جديدة في العمل والحب، ويحاول أن يدل ابنه حسن على الطريق إلى كنز يخبره بشأنه من خلال وصيته المسجلة.

وشارك في بطولة العمل عددا كبيرا من الفنانين، أبرزهم محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، أحمد رزق، روبي، سوسن بدر، هيثم أحمد مكي، أحمد حاتم، نهي عابدين، عبدالعزيز مخيون، جميل برسوم.