محمد سعد عبدالحفيظ: إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود الدول العربية

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبدالحفيظ وكيل نقابة الصحفيين، إنه كان هناك ادعاءات بأن حماس هي من ترفض الهدنة، ولكن موافقتها على مقترح وقف إطلاق النار جعل الكرة في ملعب إسرائيل.

نتنياهو يراهن على استمرار الحرب

وتابع «عبدالحفيظ» خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية «سي بي سي» أن نتنياهو يراهن على استمرار الحرب، ويريدها تستمر لأبعد حد لأنه يعلم أن حال موافقته سيكتب نهايته.

وأوضح أن نتنياهو راهن على استمرار حماس في الحرب، لذا فإن حماس أربكت فكره، بعد قلب الطاولة وجعل الكرة في ملعبه، لأن المقترح الذي وافقت عليه تبنته أمريكا ووافقت عليه إسرائيل من قبل.

وأشار إلى أن نتنياهو الآن في موقف حرج، لأن لديه وزيرين، أعلنا أن أنه حال قبول المقترح سوف ينسحبان ما يؤدي إلى وقوع الحكومة، ومن ثم محاكمته على ما ارتكبه من جرائم أو وقائع فساد.

تضافر جهود الدول العربية

ونوه إلى أن إجبار تل أبيب على الهدنة يتطلب تضافر جهود الدول العربية، وموقف أمريكا ليس مرتبكا بل هي شريك أساسي في الحرب، لأن هدفها سحق المقاومة الفلسطينية لإعادة تشكيل المنطقة.

ولفت إلى أن المفاوض المصري كان له دورا كبيرا في هذا المقترح، بعد ضغوطها على كل لأطراف، وحماس وقيادتها اعترفت بدور مصر والذي تجاوز دور الوسيط، ووصل إلى أدوار أخرى.