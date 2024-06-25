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محافظ القاهرة يعتمد تنسيق مدارس التعليم الفني

كتب:

وائل فايز
01:51 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
محافظ القاهرة

محافظ القاهرة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني «صناعي، تجاري، فندقي، زراعي» للعام الدراسى 2024-2025.

اعتماد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقال أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم، إن محافظ القاهرة كان قد اعتمد نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الثاني لشهادة إتمام التعليم الأساسى  الشهادة (الإعدادية) للعام الدراسي 2023-2024 بنسبة نجاح 84.7%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان 190260  طالبا، ونجح منهم 157336 سيتم توزيعهم على مدارس القاهرة المختلفة.

 

 

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بقلم وائل فايز

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف التنمية المحلية.