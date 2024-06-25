محافظ القاهرة يعتمد تنسيق القبول بالثانوي العام بحد أدنى 232 درجة

اعتمد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، تنسيق التقديم للثانوي العام للعام الدراسي 2024-2025 ليكون بحد أدنى 232 درجة، والحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي بالمدارس الخاصة 140 درجة، وتكون فصول الخدمات أقل من الحد الأدنى للتنسيق الثانوي العام بـ40 درجة، وسيتمّ قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي.

المربع السكني

وأكّد أنَّه يسمح للطلاب الحاصلين على مجموع 266 درجة فأكثر باختيار المدارس التي يرغبونها خارج المربع السكنى أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

تنسيق الثانوية بالقاهرة

أما الطلاب الحاصلين على مجموع درجات 252 درجة فأكثر فيسمح لهم بالتقدم للمدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية فقط ودون التقيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد على 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة، ولا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة بالمدارس الرسمية إلا لأبناء محافظة القاهرة الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي من إحدى مدارس القاهرة، ولا يسمح نهائيًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة، إلا بعد أن يتم تنسيقهم في محافظاتهم وطبقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.