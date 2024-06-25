سجل سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، استقرارًا ملحوظا مقابل الجنيه المصري، ووصل في بنك مصر نحو156.89 جنيه للشراء، ونحو157.82 جنيه للبيع.

ويستعرض التقرير التالي سعر الدينار الكويتي اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، وفقا لآخر تحديث لأسعار العملات عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري إلى نحو 157.29 جنيه للشراء، ونحو157.8 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري

وسجل سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 152.34 جنيه للشراء، ونحو 157.94 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

لامس سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية نحو 151.83 جنيه للشراء، ونحو 157.59 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري نحو 156.77 جنيه للشراء، ونحو 157.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

واستقر سعر الدينار الكويتي في بنك مصر عند 156.89 جنيه للشراء، ونحو 157.82 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة نحو151.26 جنيه للشراء، ونحو 152.23 جنيه للبيع.