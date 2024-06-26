سعر الدينار الكويتي اليوم الأربعاء 26-6-2024 في البنوك

شهد سعر الدينار الكويتي اليوم 25-6-2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك المصرية، خلال بداية التعاملات اليومية، وتستعرض «الوطن» من خلال السطور التالية سعر صرف العملة الكويتية في مختلف البنوك المصرية، وفقا لعدد من مواقع البنوك عبر الانترنت.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 156.01 جنيه للبيع، و156.01 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري حوالي 155.66 جنيه للبيع، و154.84 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر حوالي 155.65 جنيه للبيع، و154.81 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة حوالي 154.70 جنيه للبيع، و155.82 جنيه للشراء