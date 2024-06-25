كاتب صحفي: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يستهدف قطاعات واعدة

قال الكاتب الصحفي كمال الريان، المتخصص في شؤون مجلس الوزراء، إنّ أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري–الأوروبي في القاهرة يوم السبت المقبل، تأتي أهميته في إطار تدعيم مناخ الاستثمار المصري وجذب استثمارات من مختلف دول العالم، في عدد من القطاعات الواعدة، أبرزها البنية التحتية والطاقة المتجددة والكهرباء والأمن الغذائي والصحة والتعليم والنقل.

مباحثات مكثفة حول ضخ الاستثمارات

وتابع الكاتب الصحفي، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «أخبار dmc»، من تقديم الإعلامية دينا الوكيل، المُذاع على قناة «dmc»، أنَّ هناك مباحثات مكثفة، من المتوقع أن تتم حول ضخ استثمارات بقطاعات حيوية في مصر خلال انعقاد المؤتمر، والذي يستمر على مدار يومين، ومن هذه القطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة مسؤولين من مصر والاتحاد الأوروبي، مثل رئيس المفوضية الأوروبية، إلى جانب تمثيل كبير من شركات القطاع الخاص.

عرض الفرص الاستثمارية بمؤتمر الاستثمار المصري – الأوروبي

وأوضح أنَّ المؤتمر فرصة مهمة لعرض الفرص الاستثمارية بهذه القطاعات وعقد صفقات بين الشركات المصرية والأوروبية، كما يعمل على دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأوروبية وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين.