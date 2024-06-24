برلمانية: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يفتح آفاق تعاون جديدة

أكدت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن استعدادات الدولة المصرية لعقد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي يومي 29 و 30 يونيو المقبل، خطوة مهمة لفتح آفاق استثمارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي لدعم الاقتصاد المصري.

أهمية مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي

وقالت عضو مجلس النواب، في بيان لها، إن المؤتمر يشكل منصة مهمة للتعريف بإجراءات الدولة الجديدة في تحسين مناخ الأعمال والخرائط الاستثمارية كإحدى الركائز الرئيسية لفتح المزيد من أفق التعاون التجاري والاستثماري بين الطرفين.

وأوضحت «نصر»، أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا أساسيًا مع مصر في التجارة البينية بسبب قناة السويس، كما أن أوروبا تُعد ثاني مستثمر لمصر بعد دول الخليج.

وتابعت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، بأن المؤتمر يتيح للحكومة أكبر حجمًا من الفرص الاستثمارية أمام الشركات والكيانات الأوربية، بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي بهدف الترويج لهذه الفرص، وخاصة القطاع الصناعي.

توقيع اتفاقيات لإقامة مشروعات ضخمة

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن المؤتمر سيشهد توقيع اتفاقيات لإقامة مشروعات ضخمة وخاصة في المجالات التي تلقى تعاون كبير بين الجانبين، مثل مشروعات الهيدروجين الأخضر وغيرها.

ولفتت عضو مجلس النواب، إلى أن مصر تعد شريكاً مهماً للاتحاد الأوروبي في مواجهة عدد من التحديات الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بالمجالات الاقتصادية والطاقة، كذلك السيطرة على الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط.

وتابعت النائبة منال نصر، بأن العلاقات المصرية الأوروبية تتمتع بالقوة والمتانة التي تساهم في تعزيز العلاقات بينهما إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة.