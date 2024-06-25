ميناء دمياط يستقبل 40 ألف طن من البضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية، نحو 15 سفينة، فيما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة، منها السفينة ( FATMA SARI )، التي ترفع علم تركيا ويبلغ طولها 185 مترا وعرضها 31 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ32 ألفا و150 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص.

حركة الصادر من البضائع العامة

وأشار بيان صادر عن هيئة ميناء دمياط، اليوم الثلاثاء، إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت نحو 40 ألفا و843 طنو تشمل: 17 ألفا و332 طن يوريا و3060 طن مولاس و1550 طن علف بنجر و2738 طن أسمنت صب و2800 طن ملح و6740 طن رمل و6623 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و314 طن تشمل: 8804 أطنان حديد و6310 أطنان ذرة و380 طن حمص و4000 طن فول و1356 طن خشب زان و10 آلاف و313 طن خردة و9827 طن قمح و1700 طن فول صويا و6624 طن بضائع متنوعة.

حركة الصادر من الحاويات

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 54 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 80 حاوية مكافئة في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 962 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 40 ألفا و527 طنا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 119 ألفا و988 طنا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3697 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و القليوبية و كوم أبو راضي، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6052 حركة.