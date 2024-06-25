تحذير من وزير التعليم بشأن سحب ورق إجابة الثانوية العامة قبل الموعد المحدد

تابع الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الرابع لامتحانات الثانوية العامة الدور الأول من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، إذ يؤدي الطلاب امتحانات مادة اللغة الأجنبية الثانية.

ووجه وزير التربية والتعليم، تعليمات عاجلة ومهمة على السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا بعد تنفيذ آليات تفتيش الدخول، مؤكدًا توزيع أوراق الإجابة (البابل شيت) الساعة الثامنة وخمسين دقيقة، وأوراق الأسئلة في تمام الساعة التاسعة دون تأخير، وجمع أوراق الإجابة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحان، محذرًا من سحب أوراق الإجابة قبل الموعد المحدد.

توزيع كتب المفاهيم على كافة الطلاب

وأكد على تحقيق الأجواء المناسبة للامتحانات لأبنائنا الطلاب وتوفير الطمأنينة والراحة النفسية والهدوء لتأدية الامتحان، والمعاملة الحسنة، مشددا على مديري المديريات البقاء في غرفة العمليات المحلية أثناء فترة الامتحانات، لمتابعة الامتحانات بكافة الإدارات التعليمية، وحل أي مشكلة تطرأ، كما شدد على التأكيد على توزيع كتب المفاهيم على كافة الطلاب داخل جميع اللجان. كما وجه بتوفير المراوح للطلاب بالتنسيق مع مجلس الآباء والأمناء والمعلمين وسرعة صيانة أي عطل يطرأ على المراوح داخل اللجان.

التفتيش الذاتي للطلاب داخل اللجان

وشدد «حجازي» أيضا على التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية، وضرورة استخدام العصا الإلكترونية لتفتيش الطلاب أثناء دخولهم اللجان، والمرور مرة أخرى بعد نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية، وعدم التفتيش الذاتي للطلاب داخل اللجان، وكذا تفتيش دورات المياه يوميًا تفتيشًا دقيقًا.

وأكد الحرص على مصلحة الطالب وتوجيه الملاحظين على الطلاب قبل بدء كل امتحان على كتابة البيانات بدقة، والحرص الشديد على تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة من الملاحظين داخل لجان الامتحان، موجهًا بالتأكد من مراجعة الملاحظين دقة هذه البيانات، ومنع كتابة الملاحظ البيانات نيابة عن الطالب، موجها مديري المديريات التعليمية باستمرار تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، حتى نهاية الامتحانات؛ وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفا عن كاهل أولياء الأمور.