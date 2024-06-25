سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الثلاثاء 25-6-2024

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25-6-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا في ختام التعاملات في مختلف البنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

وترصد السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري في البنوك، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم بنحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك مصر.

كما سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.81 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.