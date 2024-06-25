شهد سعراليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، استقرارا نسبيا مقابل الجنيه المصري، حيث سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري نحو 51.77 جنيه للشراء، ونحو 51.94 جنيه للبيع.

ويستعرض التقرير التالي سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2024 في البنوك، وفقا لآخر تحديث لسعر اليورو عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو في البنك الأهلي المصري

بلغ سعراليورو في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء نحو 51.75 جنيه للشراء، ونحو 51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو في اليوم في بنك مصر

وسجل سعر اليور اليوم في بنك مصر نحو 51.75 جنيه للشراء، ونحو 51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة

واستقر سعر اليورو اليوم في بنك القاهرة عند 50.57 جنيه للشراء، ونحو 50.81 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي

وصل سعر اليورو اليوم في البنك التجاري الدولي إلى نحو 51.83 جنيه للشراء، ونحو 52 جنيه للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية نحو 51.66 جنيه للشراء، ونحو 51.89 جنيه للبيع.