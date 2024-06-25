سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه في البنوك

استقر سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25-6-2024 مقابل الجنيه المصري، في عدد من البنوك في مصر، ووصل في بنك الإسكندرية نحو 51.78 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

سعر اليورو مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية سعر اليورو اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2024 مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك، وفق آخر تحديثات عبر مواقعها الرسمية على الإنترنت.

سعر اليورو اليوم في بنك الإسكندرية

وسجل سعر اليورو اليوم 51.78 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

كما سجل سعر اليورو اليوم 51.81 جنيه للشراء، 51.97 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وفي بنك مصر، سجل سعر اليورو اليوم 51.80 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر اليورو اليوم 51.78 جنيه للشراء، و51.91 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

سعر اليورو اليوم في البنك الأهلي

واستقر سعر اليورو اليوم عند 51.80 جنيه للشراء، و51.94 جنيه للبيع في البنك الأهلي المصري.

وسجل سعر اليورو اليوم 51.80 جنيه للشراء، و51.96 جنيه للبيع في بنك cib.