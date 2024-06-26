سجل سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 -6-2024، مقابل الجنيه المصري، استقرارا خلال بداية التعاملات الصباحية في مختلف البنوك العاملة بمصر، حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم نحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم

واستقر سعر الريال السعودي اليوم، وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 26 يونيو 2024، مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك المصرية، بحسب آخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر

وسجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك مصر.

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم، 12.81 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك التجاري الدولي cib.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.86 جنيه للشراء، و12.89 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

وبلغ سعر الريال السعودي اليوم، 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع، في البنك الأهلي المصري.

وجاء سعر الريال السعودي اليوم بنحو 12.87 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.