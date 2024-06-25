«الشباب والرياضة» تطلق المنتدى التثقيفي لطلاب جامعة الأزهر بالإسكندرية

أطلقت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي، فعاليات المنتدى التثقيفي تحت شعار «بسواعد الشباب تبني الأمم» لطلاب جامعة الأزهر، بالمدينة الشبابية بأبي قير في الإسكندرية، الذي يتم تنفذه بالتعاون مع جامعة الأزهر، خلال الفترة 23-27 يونيو الجاري.

الهوية الوطنية وعناصرها وأهدافها

وتضمنت فعاليات اليوم الأول محاضرة بعنوان «الهوية الوطنية» ألقاها الدكتور محمد بيومي، عميد كلية أصول الدين بالزقازيق جامعة الأزهر، وتناول خلالها مفهوم الهوية بشكل عام ومن ثم الهوية الوطنية وعناصرها وأهدافها المهمة المؤثرة في حياة الفرد والمجتمع علاوة على مفهومها في الحياة الفلسفية.

وشملت فعاليات المنتدي محاضرة بعنوان الحوكمة ألقتها الدكتورة حبيبة محمد حسن، المدرس بكلية الدراسات الإنسانية بجامعة الأزهر، وتناولت خلالها التعريف بالحوكمة وأهدافها والفرق بينها وبين الإدارة وأيضا استهدفت المحاضرة الحوكمة في القطاع العام ونقاط مكافحة الفساد.

محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي»

وجاء ضمن الفعاليات محاضرة بعنوان «الذكاء الاصطناعي» ألقاها الدكتور طه عبد المعبود، المدرس بكلية الصيدلة بجامعة الأزهر القاهرة وعضو مكتب التميز الدولي، واستعرض خلالها أهداف الذكاء الاصطناعي ونشأته وسبل مساعدة الذكاء الاصطناعي في تطوير المؤسسات ، وأيضا العوامل الدافعة لاعتماد الذكاء الاصطناعي، وفوائد تفعيل الذكاء الاصطناعي وأيضا قصص النجاح المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، والحديث عن الأدوات التي تخص التواصل الاجتماعي في هذا الشأن.