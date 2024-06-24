عمرو مصطفى في ندوة الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا تجعل المبدع يقدم رؤية فنية مميزة

أقيم منذ قليل الصالون الثقافي الخاص بالموسيقي في عصر الذكاء الاصطناعي الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات صالون الأوبرا الثقافي الفكري، والذي شارك فيه عدد من المختصين، منهم الملحن عمرو مصطفى والمهندس زياد عبد التواب ودكتور حسام لطفى والدكتور خالد داغر.

عمرو مصطفى في ندوة الذكاء الاصطناعي: التكنولوجيا في يد الجاهل تلغي الموهوب

وخلال الصالون الثقافي تحدث الملحن عمرو مصطفى عن تأثير الذكاء الاصطناعى على الموسيقى قائلا إن التكنولوجيا في يد الجاهل تلغي الموهوب، وفي يد الموهوب يستطيع تغيير الكثير، وذلك لأن التكنولوجيا تجعل المبدع يقدم رؤية فنية مميزة، ولكن إذا لم يوجد هناك إبداع فإنها ستدمر مجتمعا بأكمله.

وكشف عمرو مصطفى خلال الصالون الثقافي، بأن هناك البعض ممن استغلوا فكرة مشروعه لإعادة إحياء صوت السيدة أم كلثوم بشكل خاطئ على السوشيال ميديا والتيك توك، وهو الأمر الذي أدى إلى تشويه الفكرة.

مطربو الأوبرا يمتلكون أصواتا رائعة ولكن لا يأخذون حقهم

وتطرق مصطفى إلى أن مطربي الأوبرا يمتلكون أصواتا رائعة، ولكن لا يأخذون حقهم ولا بد من استغلال الذكاء الاصطناعي فى هذا الأمر، وردَّ عليه دكتور خالد داغر، مؤكدا أنهم يأخذون حقهم فى مكانهم الأوبرا ولهم جمهورهم الخاص.