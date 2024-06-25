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تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025.. الشروط والأوراق المطلوبة

كتب:

أميرة فكري
03:18 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية- أرشيفية

امتحانات الشهادة الإعدادية- أرشيفية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025، والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوي العام بحد أدني 232 درجة. 

التقديم للصف الأول الثانوي 2024-2025 الشروط والأوراق المطلوبة

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنّ تقديمات الصف الأول الثانوي 2024-2025 سيكون عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين، ومن المقرر إعلان موعد التقديمات خلال الأيام المقبلة . 

وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي وهي كالتالي: 

- قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهاده الإعدادية.

- الطلاب الحاصلون على 266 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها بها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.

- الطلاب الحاصلون على مجموع درجات 252 درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية، ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.

- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة في المدارس الرسمية إلا لأبناء محافظه القاهرة الحاصلين على شهاده الإعدادية من إحدى مدارس القاهرة.

- لا يسمح إطلاقًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد التنسيق في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي

- شهادة ميلاد كمبيوتر + (الأصل و3 صور).

- استمارة  النجاح في الشهادة الإعدادية + 4 صور طبق الأصل.

-  صور البطاقة الشخصية لولي الأمر.

- 6 صور شخصية حديثة للطالب.

- ملف التقديم ويحوي «طلب الالتحاق- ملف متابعة».

- البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.

- 2 طوابع نقابة.

- 2 طابع تعليمي

-3 طوابع بريد. 

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بقلم أميرة فكري