تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025.. الشروط والأوراق المطلوبة
كتب:
أميرة فكري
03:18 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
امتحانات الشهادة الإعدادية- أرشيفية
كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، تفاصيل التقديم في الصف الأول الثانوي 2024-2025، والشروط والأوراق المطلوبة، وذلك بعد أن اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة الحد الأدنى لمجموع القبول بالثانوي العام بحد أدني 232 درجة.
التقديم للصف الأول الثانوي 2024-2025 الشروط والأوراق المطلوبة
وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، في بيان، أنّ تقديمات الصف الأول الثانوي 2024-2025 سيكون عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم لمدة أسبوعين، ومن المقرر إعلان موعد التقديمات خلال الأيام المقبلة .
وأوضحت مديرية التعليم بالقاهرة، الشروط والأوراق المطلوبة لتقديم الصف الأول الثانوي وهي كالتالي:
- قبول الطلاب حسب المربع السكني أو حسب مربع الإدارات التعليمية التي حصلوا منها على شهاده الإعدادية.
- الطلاب الحاصلون على 266 درجه فأكثر يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها بها خارج المربع السكني أو داخله على مستوى المحافظة، وتقبلهم هذه المدارس بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بكل مدرسة.
- الطلاب الحاصلون على مجموع درجات 252 درجة فأكثر، يسمح لهم بالتقدم إلى المدارس التي يرغبونها داخل الإدارة التعليمية، ودون القيد بالمربع السكني وتقبلهم المدرسة بما لا يزيد عن 25% من أعداد الطلاب المقبولين بالمدرسة.
- لا يسمح بقبول أي طلبات التحاق بمدارس التعليم الثانوي العام بالقاهرة في المدارس الرسمية إلا لأبناء محافظه القاهرة الحاصلين على شهاده الإعدادية من إحدى مدارس القاهرة.
- لا يسمح إطلاقًا لطلاب الصف الأول الثانوي بأي محافظة أخرى بالتحويل إلى مدارس القاهرة إلا بعد التنسيق في محافظاتهم وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
الأوراق المطلوبة للتقديم في الصف الأول الثانوي
- شهادة ميلاد كمبيوتر + (الأصل و3 صور).
- استمارة النجاح في الشهادة الإعدادية + 4 صور طبق الأصل.
- صور البطاقة الشخصية لولي الأمر.
- 6 صور شخصية حديثة للطالب.
- ملف التقديم ويحوي «طلب الالتحاق- ملف متابعة».
- البطاقة الصحية معتمدة من التأمين الصحي.
- 2 طوابع نقابة.
- 2 طابع تعليمي
-3 طوابع بريد.