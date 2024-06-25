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أسعار الذهب اليوم في مصر الثلاثاء 25-6-2024.. اعرف آخر تحديث

كتب:

محمد سيف
04:04 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
أسعار الذهب

أسعار الذهب

أعلنت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب، سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-6- 2024، موضحة أن هناك حالة من الاستقرار خلال منتصف التعاملات، ووصل إلى 3163 جنيهًا للبيع، و3148 جنيهًا للشراء، مقارنة بما كانت عليه الأسعار خلال التعاملات الصباحية 3165 جنيهًا للشراء محققًا قيمة تراجع جنيهان فقط، وذلك وفقا لآخر تحديث منذ قليل وتشهد أسعار الذهب محليًا حالة من الاستقرار بالرغم من تزايد الأسعار عالميًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتستعرض «الوطن» من خلال السطور سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 25-6- 2024، خلال منتصف تعاملات الصاغة المصرية، وذلك وفقا لآخر تحديث صادر من الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم 

- سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر، بلغ نحو 3166 جنيهًا للشراء، و3151 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب عيار 24

- سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بلغ نحو 3617 جنيهًا للشراء، 3599 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 18

- سعر الذهب عيار 18 اليوم في مصر، بلغ نحو 2713 جنيهًا للشراء، و2701 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 14

- سعر الذهب عيار 14 اليوم في مصر، بلغ نحو 2110 جنيهات للشراء، و2101 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

- سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 25320 جنيهًا للشراء 

سعر الذهب عالميًا

سعر أونصة الذهب

- سعر أونصة الذهب اليوم في مصر، بلغ نحو 2334 دولارا للشراء، و2333 دولارا للبيع.

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