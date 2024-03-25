«آي صاغة»: ارتفاع اسعار الذهب عالميا.. وعيار 21 يسجل 3080 جنيها

ارتفعت أسعار الذهب، خلال تعاملات اليوم والبورصات العالمية، مع تزايد التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة 3 مرات خلال العام الجاري.

إمبابي: سعر جرام الذهب سجل 3080 جنيها

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إنّ سعر جرام الذهب عيار 21 سجل مستوى 3080 جنيهًا، في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية بنحو 7 دولارات لتسجل 2172 دولارًا ضمن العقود الأجلة.

وأضاف، إمبابي، أنّ جرام الذهب عيار 24 سجل 3520 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2640 جنيهًا، فيمَا سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 2054 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 24 ألفا و640 جنيها.

ولفت، إمبابي، إلى أنّ ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق المحلية، جاء مدفوعًا بارتفاع الدولار بالبنوك ليتجاوز 47 جنيهًا.

كانت أسعار الذهب في الأسواق المحلية ارتفعت بنسبة 1.5% وبقيمة 45 جنيهًا، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2980 جنيهًا، ولامست مستوى 3250 جنيهًا.

واختتمت التعاملات عند مستوى 3025 جنيهًا، في حين ارتفعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بنسبة 0.4% وبقيمة 9 دولارات، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2156 دولارًا، ولامست مستوى 2222 دولارًا في تعاملات يوم الأربعاء الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2165 دولارًا.