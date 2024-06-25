القوات المسلحة تنظم زيارة إلى مشروع استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بتوشكى

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإبراز الإنجازات التي تحققت بجهود وسواعد أبناء الشعب المصري في مختلف القطاعات، نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة زيارة ميدانية لعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين إلى المشروع القومي العملاق لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بمنطقة توشكى جنوب مصر والذى يبلغ مساحته 400 ألف فدان وستصل إلى 600 ألف فدان بنهاية عام 2025.

واستمع الوفد إلى شرح مفصل من اللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية تضمن المرحلة الحالية والمستقبلية للمشروع، وما حققه من زيادة رقعة مصر الزراعية وإنشاء مجتمعات زراعية متكاملة لها مردود وعوائد اقتصادية كبيرة تسهم في تحقيق طفرة بمجال الأمن الغذائي.

وتفقد الوفد عددًا من المراحل المختلفة بالمشروع، معربين عن اعتزازهم وتقديرهم للجهد الذي يبذله القائمين على العمل، في ظل الظروف المناخية شديدة الصعوبة، الذين أكّدوا استعدادهم الدائم للتضحية والعطاء من أجل بناء مستقبل مصر بسواعد أبنائها المخلصين.

وفي ختام الجولة، قدم الوفد الشكر والعرفان للقوات المسلحة على تنظيم الزيارة وما تقوم به من جهود بالتعاون مع كل مؤسسات الدولة لدعم مقومات التنمية بهدف توفير الحياة الكريمة للمواطنين، في وطن آمن مستقر رغم كل ما يدور حوله من صراعات ومتغيرات.