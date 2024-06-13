عضو بـ«النواب» يشيد بمبادرات القوات المسلحة في توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

قالت النائبة منال نصر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن مبادرة القوات المسلحة بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنصف ثمنها في كافة المحافظات تزامنا مع عيد الأضحي، تأتي ضمن سلسلة الجهود المستمرة التي تبذلها القوات المسلحة لتحقيق حياة كريمة لكل مواطن مصري.

توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة

وأوضحت نصر، في بيان لها، أن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء المالية عن الأسر المصرية، ويعزز من قدرتها على تلبية احتياجاتها الأساسية خلال فترة العيد.

وأكدت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن القوات المسلحة كانت ولا تزال ركيزة أساسية في دعم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد، من خلال مبادراتها المتعددة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأشادت النائبة منال نصر، بالتنظيم المحكم والتوزيع العادل للسلع، مما يضمن وصول الدعم إلى جميع المواطنين في مختلف المحافظات، متوجهة بخالص الشكر والتقدير إلى القوات المسلحة على جهودها المتواصلة والمخلصة في خدمة الوطن والمواطن.

التوزيع العادل للسلع

وأعربت عن أملها في أن تكون هذه المبادرات حافزًا لمزيد من التعاون بين مختلف الجهات لتحقيق المزيد من الإنجازات التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن.