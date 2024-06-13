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عضو بـ«النواب» يشيد بتوفير القوات المسلحة السلع الأساسية بنصف ثمنها في العيد

كتب:

محمد أباظة
12:50 م | الخميس 13 يونيو 2024
النائب محمد سلطان

النائب محمد سلطان

ثمن النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، مبادرات القوات المسلحة والداخلية لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بنصف ثمنها خلال عيد الأضحى في كافة المحافظات، مؤكدا أن هذه المبادرات تأتي في وقت حساس يتطلب تكاتف جميع الجهات المعنية لضمان تلبية احتياجات المواطنين بأسعار معقولة، لاسيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد عضو حقوق الإنسان بمجلس النواب، في بيان، اليوم الخميس، أن توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة ليس فقط يسهم في تخفيف الأعباء المادية على الأسر المصرية، بل يعزز أيضًا من روح التضامن والتكافل الاجتماعي.

توزيع السلع بأسعار مخفضة

وأشار إلى أن نقاط البيع التي أُنشئت في مختلف المحافظات لتوزيع السلع بأسعار مخفضة تعكس التزام القوات المسلحة والداخلية بدعم المواطن المصري ومساندته في جميع الأوقات، خاصة خلال المناسبات الدينية والأعياد، مشددا على أهمية استمرار مثل هذه المبادرات في المستقبل لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في البلاد.

وطالب النائب بضرورة تعزيز الجهات الرقابية لجهودها في مراقبة الأسواق وضبط المخالفين خلال عيد الأضحى، لافتا إلى أن تعاون المواطنين مع الجهات الرقابية هو جزء أساسي من جهود مكافحة الاحتكار وضبط الأسعار.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.