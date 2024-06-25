مدارس متاحة بعد الإعدادية بمجموع أقل من 200 درجة في القاهرة

أعلنت محافظة القاهرة أن عددا من المدارس بعد الشهادة الإعدادية، متاحة أمام الطلاب بمجموع أقل من 200 درجة، وهي مدارس الثانوية الصناعية.

المدارس الفنية نظام 3 سنوات

- مدرسة جلال فهمى الفنية بنين 200 درجة

- القاهرة الفنية للنسيج بنات 190 درجة

- الزاوية الحمراء الفنية المشتركة 195 درجة

- النقل النهرى الفنية بنين 190 درجة

- دار السلام الفنية المتقدمة بنين 190 درجة

- 15 مايو الفنية بنين 190 درجة

- الحديد والصلب الفنية بنين 190 درجة

المدارس الصناعية نظام 3 سنوات للبنين

- مكارم الأخلاق المعمارية 180 درجة

- شبرا الميكانيكية الجديدة 190

- غمرة الثانوية الصناعية 180

- أحمد عرابى الثانوية الصناعية 185

- الشهيد اللواء ماجد أحمد 195

- السلام الثانوية المعمارية 180

- الشهيد أحمد أبو بكر المعدنية 180

- السلام الثانوية الكهربائية 190

- النهضة الثانوية الميكانيكية 185

- المرج الثانوية الصناية بنين 200

- عابدين الثانوية الصناعية 185

- الشعرانى الثانوية الصناعية 185

- نهصة مصر المعمارية 185

- 15 مايو الصناعية بنين 190

- عين حلوان الصناعية 190

- سميرة موسى الصناعية بنات 180

- السيدة نفيسة الالكترونية بنات 185

- السيدة زينب الثانوية الصناعية بنات 190

المدارس الثانوية الصناعية النوعية

- مدينة نصرالصناعية لترميم الأثار 195

- الطباعةالفنية شبرا 185

- مصر حلوان للنسيج 180 درجة