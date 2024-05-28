مترو الأنفاق يكشف تفاصيل عطل الخط الأول «المرج الجديدة - حلوان»

كشف أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، سبب العطل الذي حدث في الخط الأول للمترو «المرج الجديدة - حلوان»، مشيرا لسقوط لوحة إعلانية من أعلى الطريق الدائري على سكة المترو، الأمر الذي أدى إلى تعطل الحركة.

وأضاف أحمد عبدالهادي لـ «الوطن»، أن حركة المترو حاليًا عادت إلى العمل بشكل طبيعي دون أي تعطل، مؤكدا أن سقوط اللوحة أدت إلى تعطل حركة المترو في بعض المحطات.