حملة توعية لمكافحة حمى الضنك غرب مدينة نصر

أعلن حي غرب مدينة نصر بالقاهرة، بالتنسيق مع المنطقة الطبية، إطلاق الحملة التوعوية لمكافحة حمى الضنك واتخاذ كل الاحتياطات والتدابير الوقائية اللازمة بشأنها، وذلك في ضوء توجيهات الدولة وقرار رئيس الوزراء رقم 3104 لسنة 2023 والكتاب الدوري لوزير التنمية المحلية رقم 119 لسنة 2024 وتوجيهات محافظ القاهرة بشأن مراجعة الوضع الوبائي لحمى الضنك.

وسائل الوقاية

ومن وسائل الوقاية من حمى الضنك والحد من تكاثرها يجب اتباع ما يلي: التخلص من المياه الراكدة، التخلص من الأوعية المكشوفة، غلق النوافذ، تنظيف سلة القمامة، تغطية المراحيض بشكل مستمر، غلق قنوات الصرف الصحي، تغيير مياه المزهرية كل يومين، وغلق خزانات المياه.

مرض فيروسي

جدير بالذكر أن حمى الضنك عبارة عن مرض فيروسي ينتشر من خلال لدغات إناث البعوض المصاب بالفيروس المسمى إيديس إيجبتاى، ومعظم الإصابات بحمى الضنك تكون بسيطة وتختفى تلقائيا بدون مضاعفات خطرة ونسبة الوفاة أقل من 1%، وتكون الوفاة عادة بسبب حمى الضنك النزفية التي تُعد من الصور النادرة للمرض إلا أنها خطيرة، ويمكن أن تكون مميتة في 20-40% من المرضى فى حالة عدم تلقي العناية الطبية اللازمة.