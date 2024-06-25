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عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 - 2025

كتب:

أميرة فكري
03:43 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 - 2025، والمقرر أن يؤديه طلاب الشعبة العلمية يوم السبت المقبل في مادة الفيزياء، في لجان امتحانية مؤمنة ومراقبة بالكاميرات. 

عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 - 2025

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، عدد أسئلة امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2024 -2025 وهي كالتالي: 

 - إجمالي عدد أسئلة امتحان الفيزياء: 46 سؤالًا. 

- سؤالين مقاليين بامتحان الفيزياء.

- يبلغ عدد الأسئلة الاختيار من متعدد 44 سؤالًا.

- درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 60 درجة. 

مواصفات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2024

وأكدت الوزارة، أن أسئلة امتحان الفيزياء للثانوية العامة وفقاً للمواصفات الورقة الامتحانية، ويتضمن 85% اختيار من متعدد و15 مقاليا، ولكل سؤال في أسئلة الاختيار من متعدد إجابة واحدة فقط لا غير ولا يوجد سؤال له أكثر من إجابة ولا إجابات متشابهة لأي سؤال.

وأضافت، أن 70% من الأسئلة للمستويات العقلية البسيطة والمتوسطة و30% للمستويات العقلية العليا، وستكون الأسئلة غير معقدة أو تعجيزية، مشددة على أن الأسئلة سوف ستكون واضحة وخالية من التعقيدات وإجاباتها تقيس فهم الطالب ونواتج التعلم.

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بقلم أميرة فكري