قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر 

نشرت الجريدة الرسمية قرارًا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر للسنة المالية 2022 /2023، إذ نصت المادة الأولى بربط جملة الحساب الختامي بمبلغ 5.5 مليار جنيه، والثانية نصت على أن تربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 2.1 مليار جنيه، موزعة على أجور بمبلغ 194 مليون جنيه وباقي التكاليف والمصروفات مبلغ 1.9 مليار جنيه.

إيرادات السنة المالية

ونصت المادة الثالثة، على أن تُربط الإيرادات للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 3.7 مليار جنيه، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.6 مليار جنيه منه مبلغ 1.6 مليار جنيهاً فائض حكومة، ونصت المادة الخامسة على تربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022 /2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.3 مليار جنيه استخدامات استثمارية 500 مليون جنيه تحويلات رأسمالية.

إيرادات رأسمالية متنوعة

ونصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022/2023 بمبلغ 1.8 مليار جنيه منها 1.5 مليار جنيه إيرادات رأسمالية متنوعة 308 ملايين جنيه قروض وتسهيلات ائتمانية.