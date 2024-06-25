قرار مهم للرئيس السيسي بشأن موازنة هيئة ميناء دمياط

نشرت الجريدة الرسمية قرارا للرئيس عبدالفتاح السيسي، بربط حساب ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط البحري للسنة المالية 2022-2023، حيث نصت المادة الأولى على ربط جملة حسام ختامي موازنة هيئة ميناء دمياط للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 9 مليارات و822 مليونا و89 ألفا و625 جنيها.

ونصت المادة الثانية على ربط التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 3 مليارات و217 مليونا و381 ألفا و293 جنيها، منها أجور بمبلغ 400 مليون و536 ألفا و282 جنيها، ومبلغ 2 مليار و816 مليونا و845 ألفا و11 جنيها باقي التكاليف والمصروفات.

كما نصت المادة الثالثة على ربط الإيرادات للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 4 مليارات و555 مليونا و388 ألفا و655 جنيها، فيما نصت المادة الرابعة على أن يربط صافي ربح العام للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ مليار و338 مليونا و7 آلاف و372 جنيها كلها فائض حكومة.

الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية

ونصت المادة الخامسة وفق القرار على ربط الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها استخدامات استثمارية ومليار و363 مليونا و283 ألفا و691 جنيها.

كما نصت المادة السادسة على أن تربط الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية 2022-2023 بمبلغ 5 مليارات و266 مليونا و700 ألف و960 جنيها إيرادات رأسمالية متنوعة ومليار و705 ملايين و20 ألفا و437 جنيها قروض وتسهيلات ائتمانية.