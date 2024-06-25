منح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ51 باحثا في جامعة كفر الشيخ

أعلن الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، موافقة مجلس الجامعة على منح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ51 باحثاً بـ13 كلية من كليات الجامعة.

منح درجتي الماجستير والدكتوراه لـ51 باحثاً

وقال رئيس الجامعة أنّه تم الموافقة على منح درجة الدكتوراه لـ23 من الباحثين بكليات التجارة، والزراعة، والتربية، والطب البشري، والآداب، كما تم منح درجة الماجستير لـ34 من الباحثين بكليات العلاج الطبيعي، والتجارة، والزراعة، والتربية، وعلوم الثروة السمكية والمصايد، والطب البشري، والآداب، والهندسة، والطب البيطري، والصيدلة، والعلوم، والتربية النوعية، والألسن، إضافة إلى منح درجة الماجستير المهني لـ28 من الباحثين بكلية التجارة.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، الموافقة على التعيين في وظيفة أستاذ لعدد 4 من أعضاء هيئة التدريس بكليتي الطب البيطري، والهندسة، والتعيين في وظيفة أستاذ مساعد لـ3 من أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية الرياضية، والتجارة، والآداب، والتعيين في وظيفة مدرس لـ9 من الهيئة المعاونة بكليات الهندسة، والتجارة، والآداب، والعلوم، والطب البشري، وطب الفم والأسنان.

الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الصيفي

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنّه وجّه بسرعة الانتهاء من تصحيح أوراق امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2023 - 2024 بكليات جامعة كفر الشيخ، ورصد النتائج وسرعة إعلانها في أقرب وقت لضرورة الاستعداد الجيد لبدء الدراسة بالفصل الدراسي الصيفي للعام الجامعي 2023 - 2024.