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هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة غدا

كتب:

صفية النجار
04:57 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
ارتفاع درجات الحرارة غدا

ارتفاع درجات الحرارة غدا

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة غدا الأربعاء 26-6-2024، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة، حيث تزيد الإحساس بدرجة الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجات مئوية.

حالة الطقس والظواهر الجوية غدا

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس شديد الحرارة والرطوبة على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة رطبا على أغلب الأنحاء ليلاً، ومعتدلا على السواحل الشمالية.

وأضافت الأرصاد الجوية أن الرياح تنشط على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأربعاء 26-6-2024

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة العظمى والمحسوسة اليوم، وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية: 

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 39 درجة والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 درجة والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 درجة والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 درجة والمحسوسة 42 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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