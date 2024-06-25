«الأرصاد»: استمرار ارتفاع الحرارة عن معدلاتها الطبيعي حتى نهاية الأسبوع

أكد الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار ارتفاع درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بقيم تتراوح بين 3 لـ4 درجات مئوية، مشيرا إلى أن درجة الحرارة في القاهرة سجلت 39 درجة، ولكن ارتفاع نسب الرطوبة بشكل كبير للغاية على أغلب مناطق الجمهورية، زاد الشعور بتزايد درجات الحرارة عن المعلن عنها بحوالي 3 درجات.

ارتفاع نسب الرطوبة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن أعلى قيم لنسب الرطوبة تكون على السواحل الشمالية سواء ليلا أو نهارا، وبالتالي يكون الشعور بدرجات الحرارة يتراوح بين 35 و36 درجة مئوية.

وتابع أن نسب الرطوبة تصل إلى 90% في السواحل الشمالية خلال ساعات الليل، بينما نهارا تكون في حدود 30% لـ40%، وتقل نسب الرطوبة كلما اتجهنا إلى المناطق الداخلية كالقاهرة والصعيد، مشيرا إلى أن درجات الحرارة ستظل مرتفعة حتى نهاية الأسبوع بسبب التأثر بمنخفض الهند الموسمي مع المرتفع الجوي في طبقات الجو العليا، ولكن من يوم السبت المقبل تشير الخرائط إلى بداية تغيير إلى حدا ما في مصادر الكتل الهوائية، وبالتالي تنخفض درجات الحرارة بداية من الأسبوع المقبل ولكن ليس بحد كبير.

تحسن الأجواء الأسبوع المقبل

وأشار إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستنخفض إلى 36 درجة مئوية بدءا من يوم السبت المقبل، موضحا أن الأجواء ستظل شديدة الحرارة مع ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الشعور بدرجات حرارة أعلى من المعلن عنها.