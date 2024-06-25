زوارق الاحتلال الإسرائيلي تقصف المناطق المكتظة بالنازحين في رفح الفلسطينية

قال بشير جبر مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من خان يونس، إن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ قرابة 50 يوما لم يتوقف بحق مدينة رفح الفلسطينية، ولم تتوقف المدفعية الإسرائيلية عن تدمير المنطقة الشرقية والوسطى، فيما تتولى الآليات العسكرية الإسرائيلية، التي توغلت من المنطقة الشرقية للمدينة ووصلت إلى حدود البحر، تدمير المنازل والمباني والطرقات.

أضاف «جبر»، في رسالة على الهواء، أن الزوارق الحربية الإسرائيلية لم تتوقف عن إطلاق نيرانها باتجاه المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية، والمكتظة بالنازحين الفلسطينيين، وقبل قليل كان هناك تحليق مكثف للطائرات الحربية الإسرائيلية فوق المناطق الجنوبية.

أشار إلى أن الاحتلال يستهدف المناطق الجنوبية لقطاع غزة لاسيما المناطق التي حددها بأنها آمنة، وطلب من الفلسطينيين النزوح إليها إذا كانوا يريدون الحفاظ على حياتهم في ظل العدوان المتصاعد على القطاع، لكن ما جرى مؤخرا يدلل بشكل قاطع أنه لا مناطق آمنة في قطاع غزة، وقوات الاحتلال قصفت منزلا في خان يونس أدى لاستشهاد 4 أشخاص.