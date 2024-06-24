رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الخارجية الأمريكية»: إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

كتب:

محمد عزالدين
09:09 م | الإثنين 24 يونيو 2024
وزير الخارجية الأمريكي

وزير الخارجية الأمريكي

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا ترغب في احتلال إسرائيل لقطاع غزة وتبحث عن بديل لذلك، متابعة: «إسرائيل أبلغتنا بقرب انتهاء العملية العسكرية الرئيسية في رفح الفلسطينية»، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل.

وواصلت الخارجية الأمريكية: «دعمنا لإسرائيل يعود لسنوات مضت وهذا لن يتغير، وشحنة الأسلحة المتجهة لإسرائيل التي تم إيقافها لا تزال قيد التقييم، ولابد من معرفة من سيحكم قطاع غزة بعد حماس».

وأوضحت الخارجية الأمريكية أن «بلينكن» سيؤكد خلال لقائه وزير الدفاع الإسرائيلي تعهد واشنطن الكامل بأمن إسرائيل وعلى ضرورة التخطيط لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.

 

اقرأ المزيد:

البنتاجون :«ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وهذا لن يتغير»

«فتح»: إسرائيل تشن حرب وجود على السلطة الوطنية الفلسطينية

باحث بالشؤون الأمريكية: زيارة وزير دفاع إسرائيل لواشنطن لتوضيح النقاط الجدلية

الأونروا: إسرائيل قتلت 93 فردا من العاملين بالوكالة في غزة

«الأونروا»: إسرائيل قتلت 180 عاملا في الوكالة واستهدفت 120 منشأة منذ «7 أكتوبر»

ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بكورونا وحمى غرب النيل في إسرائيل
بقلم محمد عزالدين