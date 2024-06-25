خالد منتصر: توجيهات الرئيس السيسي لحل أزمة تخفيف الأحمال جاءت في اللحظة المناسبة

قال الكاتب الصحفي خالد منتصر، إنه لا بد أن يكون حل تخفيف الأحمال عن طريق آخر غير تحميل المواطن كل العبء في هذه الظروف الصعبة، لذلك فقرار غلق المحال في العاشرة مساء وتخفيف إضاءة الاعلانات، فكرة جيدة كبداية على طريق الحل، يدعمها وصول الـ300 ألف طن مازوت الأسبوع المقبل، متابعًا: «نتمنى على نهاية يوليو أن تنتهي خطة تخفيف الأحمال، وأن تعود الكهرباء إلى طبيعتها».

تدخل وتوجيهات الرئيس جاءت في اللحظة المناسبة

أضاف «منتصر» أن تدخل وتوجيهات الرئيس السيسي جاءت في اللحظة المناسبة، إذ وجه الحكومة، بالعمل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من فترات انقطاع الكهرباء، والتوزيع العادل لها، مع التركيز على إنهاء الأزمة تماما في أقرب وقت ممكن.