منير فخري: الإخوان اعترضوا على تكليف عمرو موسى بتشكيل الحكومة في 2011

قال وزير السياحة الأسبق، منير فخري عبد النور، إنه عند استقالة وزارة عصام عبد العزيز شرف في نوفمبر 2011، كنا نساير الأعمال لفترة معينة حتى تواصل المشير طنطاوي مع الدكتور عمرو موسى، وطلب منه تشكيل حكومة، وفي صباح اليوم التالي، تواصل الفريق سامي عنان مع «موسى» واعتذر له عن فعل ذلك، وفُهم حينها أن الإخوان اعترضوا على عمرو موسى.

وزارة تيسير أعمال

وأضاف «عبد النور»، خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الإعلامي محمد الباز، عبر قناة «إكسترا نيوز»: «ظلت وزارة التيسير تجتمع حينها سواء كان في هيئة الاستثمار أو في مجلس الوزراء، وكنا ننتظر تعيين رئيس وزارة، حتى ننفض لأعمالنا».

وتابع: «وفي يوم ما، كان يجلس بجانبي الدكتور حازم عبد العزيز الببلاوي داخل مجلس الوزراء، واستقبل حينها اتصالا هاتفيا، ثم خرج على الفور من الغرفة، وغاب لمدة 10 دقائق ثم عاد مرة أخرى، وتم عرض الوزارة عليه في تلك المكالمة».