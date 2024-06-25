مواعيد تخفيف الأحمال.. رئيس الوزراء يكشف خطة الحكومة لإنهاء الأزمة

حدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواعيد تخفيف الأحمال، لافتا إلى وجود ضغط كبير على الموارد الدولارية لتلبية الحجم المطلوب من الوقود، وتسعى الحكومة لوقف تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء قبل نهاية العام الجاري.

مواعيد تخفيف الأحمال

وعن مواعيد تخفيف الأحمال، أكد رئيس الوزراء خلال كلمته في مؤتمر صحفي: «سنضطر للاستمرار على تخفيف أحمال الكهرباء لآخر الأسبوع لمدة 3 ساعات»، موضحا أنّه اعتبارا من الأسبوع المقبل سيتم تطبيق قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال لمدة ساعتين، ومع الأسبوع الثالث من يوليو يتوقف قطع الكهرباء نهائيًا في فصل الصيف.

مواعيد غلق المحال التجارية

وبالنسبة للمحال التجارية، قال الدكتور مصطفى مدبولي، إنّه سيتم غلق المحلات التجارية في العاشرة مساءً في الطرق والمولات عدا الصيدليات والسوبر ماركت اعتبارًا من أول يوليو المقبل، لافتاً إلى أنّ مصر مرت بـ3 موجات حارة غير مسبوقة خلال يونيو الجاري.

وأشار إلى أنّ وزير البترول طلب زيادة الاحتياطات الاستراتيجية لمصر من المازوت تحسبًا للحرارة الكبيرة في الصيف: «سنستورد كميات إضافية من المازوت بقيمة 180 مليون دولار لزيادة الاحتياطي منه لمحطات الكهرباء»، مؤكدا أنّ الرئيس السيسي وجّه بالتدخل لتخفيف آثار معاناة خطة تخفيف أحمال الكهرباء.