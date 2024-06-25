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«مرور القاهرة»: غلق كوبري طه حسين كليا لمدة أسبوع لتنفيذ أعمال الصيانة

كتب:

محمد بركات
05:23 م | الثلاثاء 25 يونيو 2024
مرور القاهرة

مرور القاهرة

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، لتنفيذ أعمال الصيانة لكوبري طه حسين، الأمر الذي يستلزم تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكامل الاتجاه بالتبادل، على النحو التالي:

الغلق الكلي لكوبري طه حسين بالاتجاه القادم من محور ياسر رزق تجاه محور الفسطاط، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 29-06-2024، وحتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 6-07-2024.

الغلق الكلي لكوبري طه حسين بالاتجاه القادم من محور الفسطاط تجاه محور ياسر رزق، اعتباراً من الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق 6-07-2024، وحتى الساعة 12 صباح يوم السبت الموافق13-07-2024.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

كوبري طه حسين

وكوبري طه حسين يربط بين محور الحضارات الموجود في الفسطاط «عين الصيرة» بالشوارع الرئيسية بالمقطم والمعادي، وصولًا إلى وسط المدينة وكورنيش النيل والطريق الدائري، وهو طريق مختصر.

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بقلم محمد بركات